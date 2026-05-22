Valdilana: dalla giunta comunale 19mila euro a sostegno di associazioni, scuola e volontariato

La giunta comunale di Valdilana ha deliberato l’erogazione di contributi per un importo complessivo pari a 19.000 euro a favore di associazioni, enti e realtà territoriali operanti nei settori del volontariato, della cultura, dello sport, della promozione sociale, della montagna e dell’istruzione. L’intervento rientra nell’ambito delle azioni promosse dall’amministrazione comunale a sostegno delle attività associative e dei servizi che contribuiscono in maniera significativa alla crescita sociale, culturale e comunitaria del territorio.

Nel dettaglio, i contributi assegnati risultano così ripartiti: 5.000 euro alla Squadra A.I.B. di Valdilana ODV quale contributo ordinario per le attività previste nell’anno 2026; 1.000 euro all’Associazione Girotondo ODV a sostegno della prosecuzione del progetto “Girotondo per i Bambini”, comprendente attività educative e di supporto a minori con disabilità e alle loro famiglie, oltre all’organizzazione del concerto “SMAgiche Armonie” svoltosi presso il Teatro Giletti; 2.500 euro al CAI Trivero per lo svolgimento delle attività del progetto G.A.S. – Gruppo Alpinistico Studentesco – realizzate nel corso dell’anno 2025; 1.500 euro al DocBI – Centro Studi Biellesi per la realizzazione della XXVI edizione della manifestazione “Transumando 2026”; 500 euro all’Associazione Musica in Quota per l’organizzazione della 20ª edizione della rassegna estiva “Musica in Quota”; 500 euro all’Associazione Amici della Brughiera per la realizzazione della seconda edizione dell’“Healing Music Festival”, in programma dal 21 al 23 agosto 2026; 1.000 euro alla Bi Vertical A.S.D. per l’acquisto di attrezzature sportive; 7.000 euro all’Istituto Comprensivo Valdilana-Pettinengo per l’acquisto di materiali e prodotti destinati alla pulizia dei locali scolastici nell’anno 2026.

Il sindaco Mario Carli e gli assessori si sono espressi così: “Questi contributi rappresentano una scelta chiara e concreta dell’amministrazione comunale: sostenere chi ogni giorno costruisce valore sul nostro territorio. Dietro ogni attività ci sono persone che dedicano tempo, competenze ed energie alla collettività. È doveroso riconoscere questo impegno e accompagnarlo con strumenti concreti di sostegno. Questi contributi rappresentano una prima tranche, a cui seguiranno nel corso dell’anno ulteriori sostegni a favore delle realtà associative e delle iniziative del territorio".