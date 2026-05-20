Capretto sbranato a Cossato, residente trova i resti in giardino: “Mai visto nulla di simile”

Macabra scoperta nel comune di Cossato. Nei giorni scorsi, in orario serale, un residente di frazione Masseria ha rinvenuto i resti di un capretto nel giardino di sua proprietà. Non solo: ossa ed interiora erano sparse in altri punti del suo terreno.

“È la prima volta che assisto ad un simile scempio, mai visto nulla di simile – racconta l’uomo – Credo che questo capretto si sia allontanato dal gruppo e sia stato attaccato da qualche animale selvatico. Ho il sospetto che si tratti di un lupo. Ho subito avvertito le autorità competenti per il recupero della carcassa”.

Non è la prima volta che nel Biellese vengono riportati episodi di questo tipo: negli scorsi anni, altri scheletri di animali da mandria erano stati rinvenuti nella valle di Mosso e Sessera. E, in alcuni casi, si era accertato che dietro gli attacchi vi fossero gruppi di lupi.