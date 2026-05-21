A cosa serve un PAPÀ? A Cossato se ne parla con la pedagogista Silvana Quadrino

A cosa serve un PAPÀ? Una domanda semplice… ma con risposte profonde, emozionanti e sorprendenti.

Il Consultorio per le Famiglie è felice di invitare la popolazione ad un incontro speciale con Silvana Quadrino, pedagogista, psicologa, psicoterapeuta e autrice, per riflettere insieme sul ruolo del papà nella crescita, nelle relazioni e nella vita familiare. L’evento si terrà alle 9.45 di sabato 23 maggio nei locali di Villa Ranzoni, a Cossato.

Sarà un momento di confronto e approfondimento dedicato a genitori, famiglie, educatori e a chiunque desideri comprendere meglio il valore della figura paterna oggi.

L’ingresso è gratuito. Per informazioni e iscrizioni: 366 4936348