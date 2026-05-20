Notte di incidenti, a Cossato auto contro un muretto: a Gaglianico danni alla cartellonistica

Si allunga l’elenco dei sinistri stradali nel territorio biellese. Nella serata di ieri, 19 maggio, si è verificato un sinistro stradale autonomo, con un’auto che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe finita contro un muretto.

Il fatto è avvenuto nel comune di Cossato: alla guida, stando alle prime informazioni raccolte, un uomo che sarebbe stato trovato positivo all’etilometro. Ora, molto probabilmente, verrà sanzionato per guida in stato di ebbrezza. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118, assieme ai Carabinieri.

Più tardi, invece, a Gaglianico, un mezzo non ancora identificato avrebbe urtato e danneggiato alcuni cartelli della segnaletica stradale. Anche in questo caso, sono in corso gli accertamenti di rito, affidati ai militari dell’Arma.