230 anni di storia, a Masserano un concerto per celebrare la Banda Musicale “Pietro Generali”

Un concerto per celebrare i 230 anni di storia della Banda Musicale “Pietro Generali” di Masserano. In occasione degli oltre due secoli di fondazione si terrà un appuntamento musicale dal titolo “230 anni di storia”, in programma alle 21 di sabato 23 maggio nella chiesa di San Teonesto di Masserano. A dirigere il maestro Giada Pizzino. L’ingresso è totalmente gratuito. Al termine dell’evento, avrà luogo un rinfresco a cura dei volontari della Pro Loco.
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