Dall’Italia agli USA, weekend strepitoso per Valdigne Triathlon Valdengo FOTO

A Loano (SV) tra sabato 16 maggio e domenica 17 maggio era programmata una due giorni molto intensa e di grande importanza per il Triathlon Italiano: le Gare giovanili di Circuito Nord Ovest, il Campionato Italiano di ParaTriathlon, il Campionato Nazionale Universitario e il Triathlon Sprint di Rank.

La competizione è stata organizzata dalla società Doria Nuoto Loano e ha visto la massiccia partecipazione di atleti e team di ogni parte d’Italia, sempre coinvolgente il commento dello Speaker Dario “Daddo” Nardone. Le gare iniziali sabato 17 maggio in prima mattinata sono state quelle delle categorie “Giovani” (Youth B – Junior e Youth A).

Le prime a partire sono state le YB vittoria in solitaria per Alice Ventre, buoni piazzamenti per Giulia Ferrari e Caterina Pinna. Tra gli YB bella prestazione per Federico Cagnin 7°, piazzato Saad Darifi.

Nella gara Junior M ancora un podio per Giacomo Frassati, 3°, buon piazzamento per il debuttante nella triplice Edoardo Pia. Tra gli YA, gara con grande grinta per il torinese Giovanni Durando, 2° al traguardo, buona gara per Thomas Zecchini, 15°.

Al femminile, ottima race per Cecilia Lorenzoni, 9°. Nella categoria Ragazzi molto positive le prestazioni di Dario Brondani (15°), Mattia Gallo Barbisio (16°), piazzati Edoardo Cagnin, Vittorio Dall’Occo e Mirko Corda in una gara molto partecipata. Soddisfazione per il 4° posto assoluto di Valdigne Triathlon nella Classifica a Squadre del Circuito tra i Giovani.

A livello individuale ecco le posizioni degli atleti in verde-turchese-oro nella classifica dell’Interregionale dopo la Finale di Loano: YB F oro per Alice Ventre, YA M oro per Giovanni Durando e JU M bronzo per Giacomo Frassati.

Dopo le gare giovanili di sabato sono andate in scena domenica le gare del Campionato Nazionale Universitario e del Triathlon Sprint Silver entrambe con la partecipazione di Atlete ed Atleti provenienti da ogni parte d'Italia. Nella gara Universitaria maschile buona prestazione di squadra dei ragazzi in verde-turchese-oro.

Francesco Peccerillo, conquista il 16° posto assoluto, seguito da una folta pattuglia di atleti di Valdigne Triathlon Valdengo: Marco Ratto 18°, Daniele Castelli 22°, Davide Lampe 24°, Enea Demarchi 31°, Matteo Salvadorini 24°, Filippo Gai 52° e Marco Sabbatini 63°.

Al femminile è giunta la ciliegina sulla torta con la gara dominata da Claudia Carmela Paladini che conquista il Titolo Italiano Universitario bissando il successo dello scorso anno. Ottimo 7° posto assoluto per Laura Ceddia

Sempre domenica 17 maggio si è disputato sul lungomare di Loano il molto partecipato Sprint Silver. Anche in questa gara grandi soddisfazioni per il Team di Valdigne Triathlon con la vittoria assoluta di Thomas Previtali, seguito al 7° posto assoluto ed oro YB dal giovanissimo debuttante sulla distanza Federico Cagnin, argento tra gli Junior per un ottimo Lorenzo Gatti, bronzo tra gli M1 per Gabriele Verdoja, 6° posto tra gli M4 per Massimiliano Rossetti e ancora un podio tra gli M7 per Claudio Ramella Bagneri con il bronzo.

Tra le donne ottima prestazione per Alice Ventre, 5° assoluta e oro YB, ancora un oro tra le M4 per la sempre vincente Alessandra Degiugno e 4° posto tra le S3 per Federica Stangalino.

Negli USA il weekend ha dato grandissime soddisfazioni ai colori Verde-Turchese-Oro. A Chattanooga nel 70.3 IM, prestazione di eccellenza per Edoardo Leone che giunge 8° assoluto tra i PRO, per lui una run finale perfetta! A Mountain in Alabama nel prestigioso Circuito XTERRA gran gara dello “Squalo” Michele Bonacina, bronzo al traguardo.

Sempre domenica 17 maggio si è disputato a Spresiano (TV) il Triathlon Sprint. Ancora un podio per Samuele Silla Gilioli bronzo tra gli S3. Ora gli atleti di Valdigne Triathlon sono attesi per il Campionato Italiano Triathlon Medio a Barberino di Mugello.