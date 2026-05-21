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CRONACA | 21 maggio 2026, 10:20

Auto nella boscaglia, persona alla guida soccorsa in Superstrada

Sul posto 118, Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e Polizia Locale.

Auto nella boscaglia, persona alla guida soccorsa in Superstrada (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Auto nella boscaglia, persona alla guida soccorsa in Superstrada (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

È stata soccorsa la persona che, alla guida della sua auto, è rimasta coinvolta in un sinistro autonomo. 

Il fatto è avvenuto nella mattinata di oggi, 21 maggio, in prossimità dell’uscita di Cossato, in Superstrada, in direzione di Masserano: stando alle prime ricostruzioni, il mezzo sarebbe finito nella boscaglia circostante, giù per una scarpata, per cause al vaglio delle forze dell’ordine. 

In seguito, il conducente è stato recuperato e assistito dal personale sanitario del 118. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute. 

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale e Locale, assieme ai Vigili del Fuoco, impegnati nella messa in sicurezza del veicolo.

g. c.

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