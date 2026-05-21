Auto nella boscaglia, persona alla guida soccorsa in Superstrada

È stata soccorsa la persona che, alla guida della sua auto, è rimasta coinvolta in un sinistro autonomo.

Il fatto è avvenuto nella mattinata di oggi, 21 maggio, in prossimità dell’uscita di Cossato, in Superstrada, in direzione di Masserano: stando alle prime ricostruzioni, il mezzo sarebbe finito nella boscaglia circostante, giù per una scarpata, per cause al vaglio delle forze dell’ordine.

In seguito, il conducente è stato recuperato e assistito dal personale sanitario del 118. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale e Locale, assieme ai Vigili del Fuoco, impegnati nella messa in sicurezza del veicolo.