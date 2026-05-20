Nuoto, Dolphin Club Acqui Terme vince il Trofeo Davide Filippini 2025-2026 FOTO

Grande entusiasmo e partecipazione domenica 17 maggio alla piscina Rivetti In Sport di Biella per l’atto finale del Trofeo Davide Filippini 2025-2026. Più di 300 gli atleti in gara per la manifestazione interregionale organizzata nell’ambito del circuito CSI Piemonte-Valle D’Aosta.

Il Trofeo è stato vinto dal Dolphin Club Acqui Terme, consegnato dalla famiglia Filippini, Fabio, Sonia e Giulio. Presenti i team In Sport di Biella, Valdilana-Trivero, Crescentino e Varallo. Nessun podio ma ottimi piazzamenti e riscontri cronometrici per il team di Biella allenato dai tecnici Mattia Salin e Andrea Cartotto. Per il team Valdilana allenato dai tecnici Fabio Filippini, Mattia Ferrero e Luca Foglizzo: sul podio Aurora Lora Lamia, seconda nei 50 stile libero e terza nei 50 dorso cadette, Nikola Malesevic terzo nei 50 rana juniores.

Per il team Varallo allenato dal tecnico Martina Giavani, Isabella Farinone terza nei 50 delfino juniores, Francesco D’Oria secondo nei 50 delfino juniores. Buone prestazioni anche per il gruppo di Crescentino con il tecnico Giorgio Maria Amatteis: terzo posto per Chiara Baltieri nei 50 dorso seniores.

Inoltre, si è concluso sabato 16 maggio con esito positivo il corso assistente bagnanti per 15 giovani biellesi e non alla piscina del centro sportivo Massimo Rivetti. Il corso è stato organizzato dalla Scuola Nuoto Federale In Sport su licenza della Federazione Italiana Nuoto. Si sono occupati della formazione dei giovani “Bagnini” i docenti Paolo Musso e Mauro Marchesi.

La commissione d’esame FIN era composta anche da Attilio Marchesi e Gabriele Pivano, fiduciari provinciali della Federazione Italiana Nuoto. Hanno ottenuto il brevetto: Mattia Accotto, Edoardo Berto, Pietro Canuto, Margherita Comiotto, Leonardo Corcoy, Nicola Corcoy, Milena D'agostino, Paolo Drago, Virginia Durso, Matilde Farabotina, Andrea Franzosi, Asia La Piana, Edoardo Limongelli, Michele Siviero, Nicolò Sperotto.