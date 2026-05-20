Grande successo per il Team Dipaolo – Paul Fit Combat, da Biella arrivano buone risposte

Grande successo per il Team Dipaolo – Paul Fit Combat nella serata di sport da combattimento andata in scena sabato 16 maggio, a Biella, davanti ad un pubblico caldissimo che ha trasformato l’evento in una vera e propria notte di adrenalina, spettacolo ed emozioni forti.

Il Team Dipaolo, ha dimostrato ancora una volta carattere, preparazione e spirito combattivo, conquistando due importanti vittorie nella disciplina della K1 Full Contact e lasciando il segno con prestazioni di altissimo livello che hanno infiammato il pubblico presente.

Ad aprire le danze è stato Matteo Fatarella del Team Dipaolo, opposto a Marco Bolognesi del prestigioso Team Pieropan, un team conosciuto e rispettato dal panorama degli sport da combattimento. Un match attesissimo che però ha visto l’atleta biellese imporsi con autorità sin dai primi scambi di colpi.

Fatarella ha dominato tutte e tre le riprese, mettendo in mostra tecnica, lucidità e una continua pressione offensiva, senza mai lasciare spazio all’avversario. Colpi spettacolari, combinazioni precise e ritmo elevatissimo hanno regalato al pubblico un incontro entusiasmante, culminato con una meritata vittoria che ha fatto esplodere il tifo della squadra di casa.

A seguire è andato in scena uno degli incontri più attesi della serata: il derby infuocato tra Vincenzo Calarco del Team Dipaolo e Davide Proietti del Team Magro, sempre nella disciplina K1 Full.

Un match attesissimo , sostenuto da una grandissima audience e da un’atmosfera elettrica, in cui entrambi gli atleti hanno dato prova di enorme valore sportivo. Intensità, ritmo e scambi durissimi hanno caratterizzato tutte le riprese, ma sempre nel segno del rispetto reciproco e della sportività. Al termine di una battaglia spettacolare, il verdetto ha premiato Vincenzo Calarco, autore di una prestazione di grande determinazione, capace di conquistare una vittoria importante davanti al pubblico di casa.

Ma uno dei momenti più incredibili ed emozionanti dell’intera serata è arrivato con il terzo incontro, nato praticamente all’ultimo minuto.

Riccardo Morini, giovane promessa del Team Dipaolo, infatti, è intervenuto per sostituire un compagno di squadra costretto ai box. Una scelta coraggiosa e tutt’altro che semplice, soprattutto considerando che poche ore prima lo stesso Morini aveva già combattuto a Novara in un evento federale istituzionale, facendo il suo esordio nella K1 Full Contact nello stesso pomeriggio e vincendo addirittura prima del limite con un KO dopo appena 40 secondi della prima ripresa.

Nonostante la stanchezza accumulata e un avversario nettamente più esperto come Marcello Impavidi del Team Pieropan, atleta di classe B nella categoria K1 con 6 kg in più di differenza, Morini ha deciso senza esitazione di salire nuovamente sul ring nel galà serale tenutosi alla sera a Biella, per onorare e aiutare il proprio Team e per rispetto del Team avversario.

Il verdetto finale non è stato favorevole al giovane atleta biellese, che si è concluso prima del limite in seguito ad un colpo sfortunato. Tuttavia, ciò che resta impresso è la straordinaria prova di carattere mostrata nelle due riprese disputate: Morini ha combattuto senza paura, tenendo testa in maniera sorprendente ad un avversario di categoria superiore e regalando al pubblico uno spettacolo fuori dal comune.

Cuore, coraggio, determinazione e talento innato: qualità che hanno conquistato tutti i presenti e che rappresentano perfettamente lo spirito del Team Dipaolo – Paul Fit Combat.

La serata del 16 maggio ha confermato ancora una volta la crescita e la solidità della squadra biellese, capace non solo di vincere, ma soprattutto di trasmettere passione, sacrificio e amore autentico per gli sport da combattimento.

Un evento memorabile molto ben organizzato e preparato che ha lasciato il segno nel pubblico di casa.

Il coach Samuel Dipaolo si ritiene molto soddisfatto della prestazione e dei risultati dei suoi allievi, dando chiara dimostrazione con i fatti di tutto l’ottimo lavoro che si sta svolgendo sempre di più nel Team.