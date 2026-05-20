In bici alla scoperta del territorio: gli studenti delle medie di Chiavazza “Esploratori d’Arcipelago”

Una giornata tra natura, sport e didattica all’aria aperta per una classe terza media di Chiavazza, protagonista oggi mercoledì 20 maggio del progetto “Esploratori d’Arcipelago”. I ragazzi sono partiti intorno alle 9 del mattino per un’escursione in bicicletta con destinazione la zona di Candelo, dove si fermeranno per il pranzo al sacco, con rientro previsto nel pomeriggio verso le 15.

L’iniziativa coinvolge quattro scuole del Biellese: Pralungo, Candelo, Biella Chiavazza e Vigliano. La scorsa settimana aveva già partecipato un’altra classe terza media sempre di Chiavazza.

Obiettivo del progetto è insegnare ai ragazzi ad andare in bicicletta e far conoscere loro il territorio attraverso attività all’aria aperta. Alcuni studenti, infatti, non avevano particolare esperienza con la bici prima di aderire all’iniziativa. Al progetto partecipano anche ragazzi con sostegno, accompagnati da insegnanti e dagli educatori coinvolti nell’attività.

“L'attività che svolgiamo oggi – spiega Claudio Callegari – è promossa da Fondazione Bellezza e Città dell'Arte, si chiama “Esploratori d'Arcipelago” ed è un modo per far conoscere in maniera attiva ai ragazzi il territorio, svolgendo delle escursioni a piedi o, in questo caso, in bicicletta, che sono poi frammezzate da attività anche di scoperta, magari scientifiche, dei giochi. Insomma, c'è una didattica mista all'escursione”. Gli organizzatori mettono a disposizione biciclette, attrezzature e accompagnatori qualificati della Regione, sia naturalistici sia cicloturistici, per garantire ai ragazzi un’esperienza in sicurezza e a contatto con l’ambiente. “Insieme a me – aggiunge Callegari – hanno collaborato Gianni Bau, una collega e Ludovico Bizzocchi”.



Il progetto punta così a unire inclusione, educazione ambientale e attività fisica, offrendo agli studenti un’occasione concreta per vivere e conoscere il territorio in modo diverso dal solito.