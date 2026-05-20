Golf, a Le Betulle la Coppa Commissione Sportiva: ecco i vincitori

Nei giorni scorsi si è tenuta la Coppa Commissione Sportiva. L’evento ha avuto luogo domenica 17 maggio al Golf Club Biella Le Betulle.

La gara prevedeva 3 categorie: la prime e la seconda categoria giocavano con il medal maximum score (4 colpi sopra il par), la terza categoria con lo stableford. I vincitori sono: Romeo Pricco (1° lordo), e Alberto Gamma (1° netto) nella 1° categoria, Franco Dallazzi (1° netto) nella 2°categoria e Andrea Achenza (1° netto) nella 3° categoria. Jelena Kucerenko è la 1° ladies, Filippo Viano è il 1° juniores e Maurizio Guabello è il 1° seniores.