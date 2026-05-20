Sicurezza, prevenzione e controllo del vicinato: a Mongrando cresce l’attenzione dopo la tentata truffa all’anziana

Nei giorni scorsi, a Mongrando, ha destato particolare clamore la vicenda della tentata truffa perpetrata ai danni di un’anziana, sventata appena in tempo dalla sua vicina di casa. Stando alle ricostruzioni affidate ai militari dell’Arma, l’anziana è stata contattata al telefono da un uomo che si sarebbe spacciato per un appartenente delle forze dell’ordine, impegnato in un’indagine, in cui sarebbe rimasto coinvolto il figlio.

Dopo averle richiesto di radunare tutti gli oggetti preziosi in casa, si è presentato alla porta d’ingresso entrando direttamente nei suoi locali. Fortunatamente la residente dell’abitazione accanto, insospettita dalle urla e dallo stato di agitazione dell’anziana, si è recata sull’uscio di casa e, una volta all’interno, ha costretto alla fuga il malintenzionato. Sembra che ad attenderlo, poco distante, ci fosse un’automobile con due individui a bordo, subito sparita dalla circolazione.

Questo fatto di cronaca ha nuovamente riportato sotto i riflettori il tema della sicurezza, uno dei punti più attenzionati dall’amministrazione comunale, come dichiarato dal sindaco Michele Teagno: “Ci troviamo di fronte ad un gesto di altruismo e solidarietà straordinario, visto anche i tempi che stiamo vivendo. Che possa giungere il nostro plauso a questa donna”.

Prevenzione e informazione: sono questi gli strumenti principali per contrastare simili fenomeni. “Ricordo che forze dell’ordine, pubblici ufficiali e personale tecnico non richiedono mai denaro – sottolinea Teagno – Da qui l’appello a informare familiari, amici e persone anziane, che spesso risultano le più esposte a questo tipo di raggiri. Per ogni dubbio o segnalazione è sempre consigliabile rivolgersi tempestivamente alle autorità competenti. Da parte nostra, proseguiranno gli incontri informativi con la popolazione visto i recenti avvenimenti, già attivati e molto partecipati negli anni scorsi. È opportuno che le persone riconoscano simili raggiri e sappiano quali comportamenti adottare in maniera corretta”.

A ciò si affianca il controllo del vicinato, attivo da oltre 5 anni nelle zone di San Lorenzo, San Michele, Ruta e Graziano. “È uno strumento efficace, regolamentato e costituito dai cittadini, che ha permesso di segnalare con tempestività situazioni sospette o ad alto rischio – conclude Teagno - Sulla possibilità di estenderlo anche a tutto il resto del paese sono in corso le valutazioni del caso. Si tratta di iniziative spontanee dei cittadini che vanno disciplinate ma è sicuramente un ottimo deterrente per tentativi di truffe e furti in abitazioni. Una comunità coesa e unita è evidente anche in simili frangenti”.