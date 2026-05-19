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CRONACA | 19 maggio 2026, 13:00

Incidente in Super, tamponamento tra auto e camion all’uscita di Masserano

Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Polizia.

Incidente in Super, tamponamento tra auto e camion all’uscita di Masserano (foto di repertorio)

Incidente in Super, tamponamento tra auto e camion all’uscita di Masserano (foto di repertorio)

Incidente stradale in Super all’uscita di Masserano. Il fatto è avvenuto poco prima delle 8 di oggi, 19 maggio: stando alle informazioni raccolte, sarebbero rimasti coinvolti in un tamponamento un automezzo e un camion per cause al vaglio delle forze dell’ordine. 

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Biella per la messa in sicurezza dei veicoli, assieme ai sanitari del 118, impegnati nelle operazioni di assistenza e soccorso ad entrambi i conducenti. Presenti anche gli agenti della Polizia per gli accertamenti di rito e la gestione della viabilità.

g. c.

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