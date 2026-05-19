Incidente in Super, tamponamento tra auto e camion all’uscita di Masserano

Incidente stradale in Super all’uscita di Masserano. Il fatto è avvenuto poco prima delle 8 di oggi, 19 maggio: stando alle informazioni raccolte, sarebbero rimasti coinvolti in un tamponamento un automezzo e un camion per cause al vaglio delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Biella per la messa in sicurezza dei veicoli, assieme ai sanitari del 118, impegnati nelle operazioni di assistenza e soccorso ad entrambi i conducenti. Presenti anche gli agenti della Polizia per gli accertamenti di rito e la gestione della viabilità.