Settimana proficua per la “Passione di Sordevolo” (Biella): dopo l’educational sul territorio, la presentazione al Salone del Libro di Torino FOTO e VIDEO

Biella, 18 maggio 2026 – La scorsa settimana ha visto la “Passione di Sordevolo” (Biella) come protagonista di due eventi fondamentali per la promozione della stagione di spettacoli 2027: un educational sul Biellese e una presentazione al Salone del Libro di Torino.



Dal 12 al 14 maggio la “Passione di Sordevolo” (Biella) ha ospitato 12 Tour Operator provenienti da Italia, Germania, Inghilterra e Stati Uniti. L’educational, reso possibile grazie al supporto di ATL e alla collaborazione di Fondazione BIellezza e Unione Industriale Biellese, ha permesso loro di conoscere da vicino la Passione e le mete più rappresentative di tutto il Biellese. Obiettivo dell’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo è stato infatti quello di promuovere non solo il proprio spettacolo, ma anche il territorio: “Per noi è stato un ingente investimento, ma è evidente che chi viene a vedere la Passione visita anche il territorio”, spiega il Presidente Stefano Rubin Pedrazzo.



Venerdì 15 maggio si è invece tenuta la presentazione della “Passione di Sordevolo 2027” (Biella) presso il Salone del Libro di Torino. Durante l’evento, tenutosi a partire dalle 13.30 in Arena Piemonte, sono state raccontate le origini dello spettacolo: oltre due secoli di tradizione trasmessi di generazione in generazione nel comune biellese di Sordevolo. Questa presentazione ha significato molto per gli organizzatori: “Il nostro è un evento culturale di grande rilevanza per la Regione Piemonte. Presentarlo in un’occasione in cui la cultura è al centro dell’interesse ha un grande valore”, dichiara Stefano Rubin Pedrazzo.



Particolare importanza è stata posta sulla portata della Rappresentazione: “Si tratta di un grande evento della nostra Regione: è un Colossal che merita di ottenere tutto il nostro sostegno”, spiega Elena Chiorino, Consigliere Regionale della Regione Piemonte. Così anche Riccardo Lunardon, Sindaco di Sordevolo: “Tutto è possibile grazie all’impegno dei numerosissimi sordevolesi, che mettono in scena la Passione in un Anfiteatro di ben 4.000 metri quadrati”.



Gian Marco Pidello, responsabile della Commissione Regia, ha introdotto le novità per il 2027 e ha evidenziato i numeri più significativi dello spettacolo: oltre 600 volontari impegnati per 80.000 ore nell’organizzazione, una scenografia dai 4 ai 15 metri di altezza e 20 cavalli in scena sono solo alcuni dei sorprendenti numeri della Passione, visitata da oltre 30.000 spettatori per ogni edizione. Anche la “Passione dei Bambini” è maestosa: “Non lasciamoci ingannare dalla giovane età degli attori: anche questo è uno spettacolo integrale”, dichiara la Direttrice dell’Associazione Flaminia Perino.



Come riportato da Luca Broccatelli di Fondazione BIellezza, l’attrattività turistica della “Passione di Sordevolo” risiede proprio nella sua componente culturale: “Si tratta del primo spettacolo di Teatro Popolare a livello nazionale e del secondo per numero di spettatori a livello europeo. Questa componente ha un’importante ricaduta sul Biellese e sul Piemonte: la cultura ha un grande potenziale turistico”.