Lilt presenta "Una vita per vincere il cancro": incontro letterario a Biella

Mercoledì 20 maggio 2026, alle 18, la Biblioteca Civica “Alfredo Frassati” di Biella, in piazza Curiel 13, ospiterà la presentazione del libro di Francesco Schittulli, presidente nazionale LILT, dal titolo Una vita per vincere il cancro.

L’appuntamento sarà dedicato ai temi della prevenzione oncologica, della diagnosi precoce e della promozione della salute, anche in vista della Giornata Mondiale Senza Tabacco promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’iniziativa offrirà un’occasione di confronto sul valore della prevenzione e sull’importanza di rendere la diagnosi precoce sempre più accessibile.

Interverranno il prof. Francesco Schittulli, chirurgo, senologo e presidente nazionale LILT, e il prof. Carmine Fernando Gervasio, direttore della S.C. Otorinolaringoiatria dell’Ospedale degli Infermi di Biella. A moderare l’incontro sarà Silvano Esposito, giornalista e presidente dell’Associazione Stampa Subalpina.

Nel corso dell’evento sarà inoltre consegnato il Primo Premio Nazionale LILT “Umanizzazione e Cura” al maestro Michelangelo Pistoletto.

L’iniziativa è promossa da LILT Associazione Provinciale di Biella. L’ingresso è libero.