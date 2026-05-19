Giornata di incidenti nel Biellese: scontro con un capriolo e tamponamento auto-bici a Biella

Nuova raffica di sinistri sulle strade del Biellese.

Sono avvenuti nella giornata di ieri, 18 maggio: a Campore, nel comune di Valdilana, un giovane alla guida del suo mezzo non è riuscito a evitare l’impatto con un capriolo, spuntato all’improvviso in mezzo alla carreggiata.

Lo stesso animale selvatico si è poi allontanato dal luogo del sinistro. Nonostante lo spavento, il conducente non è rimasto ferito. Sul posto i militari dell’Arma per gli accertamenti di rito.

Altri incidenti si sono verificati tra i comuni di Zimone e Piverone e a Biella, dove si è verificato un tamponamento tra un’auto e una bici. In quest’ultimo caso, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per la raccolta dei rilievi di rito.