Incidente tra più auto a Biella, code e traffico in via Carso

Ennesimo incidente stradale nella provincia di Biella. Stavolta si è verificato nella città capoluogo, lungo via Carso, intorno alle 17.30 di oggi, 19 maggio.

A rimanere coinvolte, stando alle prime informazioni raccolte, almeno tre autovetture per cause al vaglio delle forze dell’ordine. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, impegnato a prestare assistenza e soccorso ai conducenti, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti di rito e la gestione della viabilità, che ha subito rallentamenti fino alla completa rimozione dei veicoli.