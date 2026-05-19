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CRONACA | 19 maggio 2026, 19:00

Incidente tra più auto a Biella, code e traffico in via Carso

Il fatto si è verificato intorno alle 17.30 di oggi.

incidente biella

Incidente tra più auto a Biella, code e traffico in via Carso (foto di repertorio)

Ennesimo incidente stradale nella provincia di Biella. Stavolta si è verificato nella città capoluogo, lungo via Carso, intorno alle 17.30 di oggi, 19 maggio.

A rimanere coinvolte, stando alle prime informazioni raccolte, almeno tre autovetture per cause al vaglio delle forze dell’ordine. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, impegnato a prestare assistenza e soccorso ai conducenti, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti di rito e la gestione della viabilità, che ha subito rallentamenti fino alla completa rimozione dei veicoli.

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g. c.

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