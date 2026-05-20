Giornata Mondiale degli Impollinatori: un progetto biellese per proteggere la biodiversità

In occasione della Giornata Mondiale degli Impollinatori, che si celebra oggi 20 maggio, il Biellese ha dedicato un progetto ad api, insetti pronubi e biodiversità, coinvolgendo scuole, insegnanti, vivaisti e realtà del territorio.

Il momento culminante dell’iniziativa si è svolto venerdì scorso, al termine di un percorso nato dal Garden Club di Biella, che ha scelto di coinvolgere gli istituti scolastici sul tema proposto quest’anno ai Garden Club italiani. L’idea ha raccolto la collaborazione della dirigente dell’IIS “Gae Aulenti” e di alcuni docenti del corso agrario, per poi estendersi all’Istituto comprensivo di Vigliano e all’Associazione Biellese Floricoltori, Vivaisti e Giardinieri.

Il lavoro si è articolato in più interventi. Una lezione sugli apoidei impollinatori ha avvicinato le prime classi della scuola secondaria di primo grado di Vigliano al mondo di questi insetti. In seguito, una terza dell’indirizzo agrario ha piantato e seminato specie mellifere e pollinifere nel giardino della scuola media, anche grazie al materiale messo a disposizione dai vivaisti di Vigliano. La collaborazione tra gli studenti più grandi e i ragazzi più giovani è stata uno degli aspetti più riusciti del progetto: un’esperienza concreta, utile sia alla tutela degli impollinatori sia alla crescita di una maggiore consapevolezza ambientale.

Nelle settimane successive, gli insegnanti delle due scuole hanno proseguito il percorso con studenti e studentesse, sviluppando approfondimenti diversi sul tema. Venerdì, infine, il lavoro svolto è stato ripreso in tre ore di presentazioni e spiegazioni. Dopo i saluti istituzionali, si è parlato di trasporto del polline, dell’attività realizzata, del valore economico dell’impollinazione e delle tecniche agricole rispettose dei pronubi. Le classi hanno presentato le proprie ricerche davanti al pubblico, superando anche l’emozione di parlare in pubblico. A completare l’incontro, le testimonianze di due esponenti del mondo Slow Food, coinvolti dalla rappresentanza biellese. Il progetto ha coinvolto complessivamente numerose persone e ha richiamato l’attenzione sull’importanza di proteggere api e altri impollinatori, conoscere le azioni utili per sostenerli e diffondere comportamenti più attenti verso l’ambiente.

Un messaggio in linea con i sette gesti promossi per la Giornata Mondiale degli Impollinatori: lasciare fiorire il prato, coltivare piante e fiori amici degli impollinatori, progettare un "hotel per insetti", ridurre o evitare pesticidi, lasciare rami o ciocchi di legno, sensibilizzare la comunità e piantare alberi e arbusti melliferi. Azioni semplici quanto preziose e concrete, che trasformano la conoscenza in cura per l'ambiente e la biodiversità.