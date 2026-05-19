Scontro auto-moto a Vigliano, traffico e code alla rotonda del cimitero FOTO

Traffico e lunghe code a Vigliano Biellese per un incidente stradale. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 19 maggio, alla rotonda del cimitero comunale, a pochi passi dalle vie di imbocco e uscita della Superstrada.

Stando alle prime informazioni raccolte, una moto e un’auto si sarebbero scontrate per cause al vaglio delle forze dell’ordine. Inoltre, una persona è stata prima soccorsa dal personale sanitario del 118, poi trasportata al Pronto Soccorso per le cure del caso. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, impegnati nella raccolta dei rilievi, assieme ai volontari della Protezione Civile e ai Vigili del Fuoco, in campo per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.