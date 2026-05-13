MTB, pioggia e fango a Castino (CN): Claudia Zammuner ancora sul podio FOTO e VIDEO

MTB, pioggia e fango a Castino (CN): Claudia Zammuner ancora sul podio

Piggia, fango e ondizioni impegnative hanno accolto i giovani bikers biellesi impegnati a Castino (CN). Domenioca 10 maggio i ragazzi del Team Cycling, nonostante le condizioni del tracciato, hanno portato a casa ottimi risultati.

In evidenza Claudia Zammuner, ancora una volta sul podio: dopo il terzo posto ottenuto a Pogno, ha conquistato il secondo posto.

Tra gli Esordienti, Lorenzo Sanzone ha chiuso in 21ª posizione.

Buone prove anche tra gli Allievi, con Filippo Brazzale 18°, Elia Segala 22° e Lorenzo Allara 34°.

Giornata sfortunata, invece, per Marco Malavolta, costretto al ritiro dopo la rottura della catena durante la risalita verso la PS3.

Il bilancio resta comunque positivo, anche grazie alla collaborazione della logistica e degli gli interventi sul campo di Sara, Silvia, Alessandro, Cristian, Massimo e Luca.