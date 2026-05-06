Buone prove per IronBiella a Jesolo

Diversi atleti di IronBiella hanno partecipato all'Ironman 70.3 di Jesolo domenica 3 Maggio. Tiziano Valcauda, Marco Pappalardo, Enrica Soligo e Laura Ravera fanno parte della spedizione biellese. L’edizione di quest’anno si distingue per il suo forte richiamo internazionale, con il 73% dei partecipanti provenienti dall’estero, e un gruppo eterogeneo che rappresenta un’ampia gamma di età, livelli di esperienza e motivazioni.

La gara continua a riflettere la crescita globale del triathlon e la crescente accessibilità di questo sport, con il 46% dei partecipanti alla loro prima esperienza. Inoltre, il 19% dei partecipanti è costituito da donne, a testimonianza dei continui progressi nella partecipazione femminile.

L’età media è di 39 anni, in linea con la tendenza che vede gli atleti più giovani mostrare un maggiore interesse per le gare IronMan 70.3. L’atleta più giovane ha 18 anni e il più anziano 78, a dimostrazione del fatto che le gare IronMan sono adatte ad atleti di tutte le età.

Con un tracciato che collega Jesolo, Cavallino, Eraclea e la laguna veneziana, l’evento offre un mix unico di velocità e bellezza, consolidando la propria posizione come una delle gare più attraenti del circuito europeo IronMan, con il percorso più veloce d’Europa.

Gli atleti hanno affrontato una gara IronMan 70.3 panoramica, caratterizzata dalla presenza del mare. Gli atleti hanno iniziato con 1,9 km di nuoto nelle acque dell’Adriatico, per poi affrontare 90 km in bicicletta sulle strade veloci e pianeggianti lungo la costa. La laguna veneziana e il suo paesaggio hanno accompagnato gli atleti fino a Cavallino. Tornando verso Jesolo, gli atleti hanno raggiunto Cortellazzo e il suo indimenticabile ponte di barche, per poi arrivare al comune di Eraclea, caratterizzato da splendidi canali da cartolina.

Gli atleti sono poi tornati a Jesolo per iniziare la corsa di 21,1 km lungo il vivace lungomare di Jesolo. Il traguardo era situato sulla spiaggia del Faro, dove gli atleti hanno festeggiato il loro risultato.