E-bike, MTB e Kids Park: ai Faggi Biella una giornata aperta a tutti

Sabato 30 maggio 2026, dalle 10 alle 18, la location i Faggi Biella ospiterà una giornata dedicata allo sport, alla natura e al mondo della mountain bike. L’iniziativa, aperta a tutti, è rivolta ad appassionati, famiglie e curiosi.

Il programma prevede test gratuiti di e-bike con percorso organizzato e un Kids Park pensato per i più piccoli, che potranno portare la propria bicicletta e provare il circuito con il supporto di istruttori qualificati.

Nel corso della giornata sarà inoltre possibile usufruire del servizio del Ristorante Villa Dea per colazione, pranzo e aperitivo a prezzo convenzionato.

L’appuntamento è in via Eriberto Ramella Germanin 28 bis, a Biella.

Per informazioni: Luciano 335 6975282, Davide 366 4147887.