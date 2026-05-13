Triathlon Candia e Challenge Cesenatico, buone prove per IronBiella

Una domenica decisamente impegnativa in quel di Candia. Gli atleti di IronBiella si sono trovati ad affrontare una gara difficile tra pioggia, freddo e vento che hanno caratterizzato la giornata di domenica mettendo a dura prova tutti gli atleti partecipanti.

Due le distanze: subito alle 9 del mattino, sono partite le donne con Paola Cortona che si aggiudica il primo posto di categoria e il quarto posto nella classifica assoluta femminile. 1,9 km a nuoto, 81 km in bici e 18,5 km di corsa erano le distanze da affrontare anche per gli uomini, tra cui Marco Deagostini che vince la categoria, Andrea Valdani, Matteo Battuello. Conclude Carmine Cirillo vincendo la sua categoria di età.

Successivamente sono partiti gli atleti del triathlon Olimpico, con 1,5 km a nuoto, 40 km in bici e 10 di corsa. Matteo Fila, Lorenzo Piazzalunga, al suo esordio in assoluto con la triplice e Natascia Pellegrino completano la formazione che ha concluso la gara nel migliore dei modi.

Parlando di Challenge Cesenatico, sulla linea di partenza del triathlon era presente Andrea Spezzano che ancora una volta conclude la sua gara. Ormai un veterano della triplice affronta i 750 metri a nuoto, 20 km in bici e 5 di corsa senza alcuna difficolta e taglia il traguardo.