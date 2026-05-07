Lauretana sarà acqua ufficiale del Giro d’Italia anche nel 2026

Il prossimo Giro d’Italia si svilupperà in 21 tappe per un totale di circa 3.466 km, tutti in compagnia dell’acqua più leggera d’Europa. Si parte dalla Bulgaria il prossimo 8 maggio e si arriva a Roma il 31 maggio, nel mezzo un percorso che attraversa paesaggi e territori unici, raccontando ancora una volta la varietà e la bellezza del Paese.

Nel corso delle tre settimane, Lauretana sarà al fianco degli atleti e dei partecipanti all’evento, consolidando il proprio ruolo all’interno dei grandi palcoscenici sportivi internazionali. La partecipazione al Giro segue quella nelle principali Classiche della stagione ciclistica, tra cui Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Milano-Torino e Milano-Sanremo.

Per l’azienda di Graglia, il Giro d’Italia rappresenta anche un’importante occasione di visibilità, grazie a una copertura mediatica globale e alla capacità dell’evento di valorizzare i territori locali.

Su questo tema, il CEO di Lauretana, Antonio Pola dichiara: “Il Giro d’Italia è un racconto fatto di territori, fatica e bellezza. Essere presenti anche nel 2026 significa portare lungo questo viaggio un’acqua che nasce in uno dei contesti naturali più puri d’Europa. Dal cuore delle Alpi alle strade del Giro, Lauretana accompagnerà i campioni del ciclismo con la sua leggerezza, espressione autentica della natura da cui proviene”.

Lauretana, nota per essere l’acqua più leggera d’Europa grazie al residuo fisso di soli 14,4 mg/l, rappresenta l’alleata ideale per gli sportivi e per tutti coloro che vogliono condurre uno stile di vita equilibrato.