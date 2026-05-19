“Artigiani in classe”, menzione nazionale per l'IIS Gae Aulenti

Nella giornata del 14 maggio 2026, a Roma, presso la sede nazionale della CNA, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso nazionale “Artigiani in classe”, alla presenza del Ministro Valditara.

L’iniziativa rientra nel protocollo siglato tra CNA e Ministero dell’Istruzione e del Merito “Artigianato a scuola” e ha visto la partecipazione di 37 progetti imprenditoriali, sviluppati da istituti di istruzione secondaria di altrettante province italiane, in collaborazione con le sedi CNA locali.

Il concorso aveva l’obiettivo di valorizzare proposte innovative elaborate dagli studenti con il supporto dei tutor imprenditori CNA, tenendo conto del radicamento sul territorio e degli aspetti legati alla sostenibilità ambientale.

Nel corso della cerimonia sono state assegnate cinque menzioni, oltre ai riconoscimenti destinati ai tre migliori progetti, valutati da un’apposita giuria nominata in seno alla CNA nazionale.

Tra le menzioni, all’Istituto Gae Aulenti è stato riconosciuto il premio per la “Sostenibilità sociale e ambientale” grazie al progetto “OrtoSolar”, che propone la realizzazione di un impianto per la raccolta dell’acqua piovana da destinare all’irrigazione di orti e giardini, alimentato da pannelli solari e batterie di accumulo.

Il lavoro è stato sviluppato dagli allievi delle classi 4A e 5A dell’indirizzo MAT – Manutenzione e Assistenza Tecnica, coordinati dagli insegnanti di indirizzo e supportati dai tutor di CNA Biella.

A ritirare la menzione sono stati Alexander Iorio, Baset Mohammad e Lorenzo Perman, in rappresentanza degli studenti, accompagnati dal professor Antonello Bodo, per il corpo docente.