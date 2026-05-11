Itis Quintino Sella: a Leonardo Villa (4 B INF) il bronzo alla fase nazionale delle Olimpiadi di Matematica FOTO

Grande soddisfazione all’Itis “Q. Sella” per il risultato conseguito da un proprio allievo nelle fasi nazionali delle Olimpiadi della Matematica tenutesi a Cesenatico nei giorni 7-10 maggio 2026. A tenere alti i colori dell’Istituto di via Rosselli è stato Leonardo Villa, iscritto alla classe 4B del corso Informatica, che nella fase finale si è aggiudicato la medaglia di bronzo. Un risultato eccezionale, soprattutto alla luce della selezione che i candidati devono affrontare: dapprima i “Giochi di Archimede” in ogni singolo istituto per 125.600 allievi partecipanti, poi la fase regionale (a livello di distretti) che ha coinvolto 65.000 studenti dai quali sono stati selezionati i 300 giovani (tra cui Leonardo) per la fase nazionale di Cesenatico.

Villa arrivava in Emilia-Romagna dopo essersi imposto nelle prove di matematica del distretto Biella-Vercelli (coordinatore del distretto è il prof. Luigi Facciotto, storico docente di matematica all’Itis “Q. Sella” da poco in pensione); a Cesenatico si è cimentato nelle gara individuale, ma la formula delle Olimpiadi prevedeva anche gare a squadre.

“Al di là dell’ottimo risultato conseguito, è stata un’esperienza molto positiva – ha commentato Leonardo Villa – che mi ha permesso di confrontarmi con studenti di tutta Italia con i quali condivido la grande passione per la matematica. Certamente gli esercizi – preparati da una commissione composta anche da docenti universitari – erano impegnativi: sei problemi relativi ad algebra, geometria, teoria dei numeri, ecc. da risolvere nel tempo di quattro ore e mezzo non sono uno scherzo. Ma il bello sta proprio qui.”

Ora per Leonardo, che intende proseguire gli studi di informatica a livello universitario, un po’ di riposo per godersi il successo di Cesenatico e poi di nuovo via verso nuovi traguardi. Perché a settembre lo attendono i Campionati nazionali di Informatica, ai quali si è già assicurato l’accesso.