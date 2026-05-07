Premio Atleta Studente, il riconoscimento del Gruppo Sella a 69 ragazzi

Sono 69 gli studenti protagonisti della cerimonia di premiazione del “Premio Atleta Studente”, l’iniziativa promossa dal gruppo Sella e rivolta agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Biella e provincia che si sono distinti per la capacità di coniugare con successo percorso scolastico e attività sportiva. Giunto alla sua ventiduesima edizione, il premio rappresenta un riconoscimento concreto dell’impegno, della disciplina e della determinazione di giovani che riescono a eccellere contemporaneamente nello studio e nello sport, dimostrando come questi due ambiti possano rafforzarsi reciprocamente nel percorso di crescita personale.

Istituito nel 2005, il “Premio Atleta Studente” ha valorizzato nel tempo più di 1.100 ragazze e ragazzi, selezionati su indicazione dei dirigenti e docenti scolastici del territorio. Studenti che, oltre ai risultati raggiunti, si distinguono per i valori che incarnano: senso di responsabilità, spirito di sacrificio, lealtà, rispetto delle regole e capacità di lavorare in squadra, sia in classe sia nelle competizioni sportive. Il premio testimonia l’attenzione del gruppo Sella verso le nuove generazioni e il territorio, sostenendo modelli positivi in cui l’impegno quotidiano, la costanza e la passione rappresentano elementi chiave per affrontare con successo le sfide del futuro.

La cerimonia di premiazione si terrà oggi, giovedì 7 maggio, a partire dalle ore 17 presso l’Auditorium del Lanificio Maurizio Sella, in via Corradino Sella 6 a Biella. All’evento parteciperanno Attilio Viola (Direzione Banca Sella Holding), Edoardo Maiolatesi (Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Biella), Emanuele Ramella Pralungo (Presidente della Provincia di Biella), Michele Cipriani del CONI di Biella, Eugenio Zamperone e Luca Monteleone, rispettivamente Presidente e Past President del Panathlon Biella e Luigi Talamanca (referente dell’Ufficio Scolastico Provinciale per l’educazione fisica).

Questo l’elenco degli studenti premiati, appartenenti a 22 istituti diversi di Biella e provincia: Vanessa Giulia Alice, Geremia Badone, Anna Baiolini, Simone Benanchietti, Pietro Bertagnolio, Silvia Calzavara, Matteo Cappai, Michele Carlino, Riccardo Federico Carpano, Alessandra Castiglione, Giulia Clerico, Edoardo Cordero, Francesca Crucitti, Giovanni Dal Ben, Davide Dalla Torre, Simone De Bacco, Anna De Carlo, Giulia De Luca, Alessandro Dell'Olio, Elia Florio, Marta Fusaro, Alessandro Garbaccio Valina, Gioele Gardiolo, Mattia Garizio, Aurora Giolo, Matteo Giordano, Emma Giorza, Maya Grandotto, Riccardo Graziano, Eugenia Iacazio, Clelia Lamanna, Ginevra Lanza, Leonardo Lanza, Bianca Lazzarotto, Agata Maffeo, Viola Maggioni, Marta Malavolta, Viola Mantoan, Gabriele Marinone, Ginevra Mele, Riccardo Moglia, Lodovica Motta, Letizia Negro, Pietro Panziera, Lorenzo Passuello, Rebecca Peretto, Matilde Picco, Arianna Piletta, Elisa Pizzoglio, Caterina Pozzo, Francesco Puce, Rebecca Pulze, Erick Quaglino, Riccardo Raise, Pietro Rava, Stefano Rolando, Marina Sapone, Stefano Sasso, Leonardo Selva, Alice Senta, Tommaso Strazzeri, Martina Tiboldo, Bianca Vezzoli, Filippo Viano, Izabela Alexandra Visanoiu, Alessandro Zanone, Sophia Zecchini, Thomas Zecchini, Giulia Zuccalla.