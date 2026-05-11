Biella, incontro con gli studenti per conoscere gli impollinatori

Conoscere, riconoscere e proteggere gli impollinatori. Questo il tema del progetto che sarà illustrato nel corso di un incontro organizzato dal Garden Club, dall'associazione Biellese Floricoltori Vivaisti Giardinieri e da Slow Food che si terrà nella mattinata di venerdì 15 maggio presso l'Aula Magna dell'Istituto di Istruzione Superiore “Gae Aulenti” di Biella.

Nel corso dell'incontro, cui parteciperanno tra gli altri la presidente del Garden Club Biella Piera Valeggia e il professor Giorgio Bello Parcianello, saranno illustrati i risultati del progetto portato avanti nell'istituto scolastico Gae Aulenti e nella Secondaria di 1° grado di Vigliano sulle colture pollinifere e gli impollinatori. Gli stessi allievi illustreranno quanto realizzato nell'ambito del progetto, e imparato.

Obiettivi principali del programma, sensibilizzare sul ruolo vitale di tutti gli impollinatori, illustrare le caratteristiche delle piante entomogame (che attirano gli insetti), dimostrare la stretta relazione tra scienza e tecnica, creare un legame tra le scuole di ogni ordine e grado per una sua più ampia diffusione.