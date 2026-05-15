La cultura della legalità sale in cattedra, i Carabinieri di Crevacuore incontrano gli studenti delle medie

Continua senza sosta l’attività dell’Arma dei Carabinieri nel territorio biellese per promuovere la “Cultura della Legalità”, un’iniziativa didattica pensata per accompagnare i giovani nel loro percorso di crescita civile.

Nella mattinata di lunedì 11 giugno 2026, i militari della Stazione locale si sono recati presso la scuola secondaria di primo grado di Crevacuore per un momento di confronto con gli alunni.

L'evento è stato presieduto dal Maresciallo Ordinario Fabio Rotolo, Comandante in S.V. della Stazione di Crevacuore, il quale è stato accolto con vivo interesse e partecipazione dagli studenti. Attraverso un linguaggio diretto e calibrato sull'età della platea, il Comandante ha approfondito diverse tematiche di stretta attualità: contrasto al bullismo e cyberbullismo: focus sulla necessità di rispettare il prossimo e sul coraggio di segnalare ogni forma di prevaricazione; educazione civica e regole: la legalità è stata descritta non come un limite ma come lo strumento essenziale per garantire una libertà condivisa e una pacifica convivenza; sicurezza digitale, con indicazioni fondamentali per un utilizzo critico e prudente dei social media e del web, mettendone in luce i rischi potenziali.

L’incontro ha permesso ai ragazzi di conoscere meglio l’operato quotidiano dell'Arma, trasformando la figura del Carabiniere da autorità formale a interlocutore di fiducia. Il Maresciallo Rotolo ha infatti sottolineato che la Caserma rappresenta un presidio di accoglienza e ascolto, un luogo sempre aperto a chiunque necessiti di supporto o orientamento.

L'iniziativa si è conclusa con l'auspicio che i giovani studenti possano farsi portavoce dei valori discussi, diventando veri e propri "testimoni di legalità" all'interno del proprio contesto familiare e sociale. L'obiettivo resta quello di abbattere le barriere tra nuove generazioni e istituzioni, ribadendo che il rispetto delle regole nasce innanzitutto tra i banchi di scuola.