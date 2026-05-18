Sandigliano, attenzione a come cambia la viabilità

Da oggi 18 maggio 2026 a Sandigliano verrà delimitata l’area di cantiere che interessa l’incrocio tra via Roma e via XXV Aprile, consentendo però il transito su sia Roma in entrambi i sensi.
Questa scelta è stata operata in modo tale da creare il minor disagio possibile alla cittadinanza, in quanto consente di limitare i tempi di chiusura della via Roma a qualche settimana (operazione che sarà oggetto di una seconda ordinanza).
I residenti su via XXV Aprile non avranno altro impedimento oltre all’impossibilità di accedere a via Roma.
L’accesso all’area di cantiere sarà consentito esclusivamente alla proprietà identificata con il civico n.35, non avendo la stessa altro accesso.