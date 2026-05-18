“Corri, cammina, per chi non può”, in 400 all'evento solidale FOTO

Ieri domenica 17 maggio grande successo per la camminata-corsa solidale “Corri, cammina, per chi non può” organizzata dall'associazione Amici dell'ospedale di Biella con circa 400 iscritti, finalizzata all'acquisto di una speciale culla termica neonatale (infant care) in collaborazione con la proloco di Ponderano.



Hanno partecipato gruppi, famiglie con bambini sul passeggino e cani al guinzaglio. Non poteva mancare la Ford Puma gialla. parte integrante del progetto di radiologia territoriale avviata nelle varie RSA del territorio.

Grande la collaborazione con Asl Biella, Pietro Micca, Cral ospedale ed altre associazioni operanti sul territorio (Taparun, Angeli in moto, Protezione civile di Ponderano, Nursind, Atletica Candelo...e poi lo speaker e tanti, tanti altri.)

Un ringraziamento speciale a tutti i 28 sponsor che ringrazieremo uno ad uno.



Grazie per la presenza del Comune di Biella (vicesindaco Sara Gentile e assessore Gallello), Ponderano (sindaco Locca), Fidal (Clelia Zola), Coni (Anna Zumaglini) . Grande la soddisfazione del presidente Leo Galligani per la grande partecipazione.

