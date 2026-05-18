Candelo, 5mila euro per le famiglie in difficoltà

Il Comune di Candelo rinnova il proprio impegno a sostegno dei cittadini più vulnerabili. La Giunta comunale ha approvato l’istituzione del Fondo di Contribuzione 2026, destinato alle famiglie residenti che si trovano in una situazione di grave e documentata difficoltà economica.

Il provvedimento conferma una dotazione iniziale di 5 mila euro, che saranno erogati attraverso una procedura condivisa con il Consorzio I.R.I.S. di Biella, con l’obiettivo di garantire che le risorse raggiungano situazioni di bisogno reale e accertato.

«Sostenere una famiglia in difficoltà economica non significa soltanto erogare un contributo finanziario, ma tutelare la dignità e il futuro dei suoi componenti, in particolare dei minori – commenta il vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali Selena Minuzzo –. La serenità economica di un nucleo familiare rappresenta un presupposto fondamentale per assicurare ai figli un percorso di crescita equilibrato. La povertà non deve trasformarsi in una barriera allo sviluppo educativo e sociale dei nostri ragazzi».

L’assessore sottolinea inoltre il valore della rete di sostegno presente sul territorio: «Il Comune non opera da solo. Questo fondo si inserisce in un sistema integrato che vede la collaborazione del Consorzio I.R.I.S., dell’Associazione Vincenziana con l’Emporio di Solidarietà e delle realtà del volontariato locale. La nostra missione è intercettare il bisogno prima che si trasformi in emergenza abitativa o isolamento sociale. Confermare questo fondo è una scelta di responsabilità civile: significa dire ai nostri concittadini che la comunità di Candelo è pronta a sostenere chi attraversa un momento di difficoltà».

Il piano degli interventi sociali del Comune di Candelo si sviluppa su più fronti. L’istruttoria delle domande sarà affidata agli assistenti sociali del Consorzio I.R.I.S., mentre il Comune provvederà alla liquidazione diretta dei contributi. Prosegue inoltre il sostegno alimentare all’Oratorio Don Rondi, gestito dall’Associazione S. Maria Goretti, punto di riferimento per il recupero e la distribuzione di derrate alimentari. Sul fronte dell’emergenza abitativa, continuerà il monitoraggio in collaborazione con ATC Biella, con l’obiettivo di garantire il diritto alla casa.

«L’istituzione di questo fondo rappresenta un atto di indirizzo chiaro – conclude il sindaco di Candelo Paolo Gelone –. Lavoreremo affinché nessuno si senta solo nell’affrontare le sfide quotidiane. La forza di Candelo risiede nella capacità della sua comunità di restare unita e coesa, mettendo sempre la persona al centro».