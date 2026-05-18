I Carabinieri incontrano le nuove generazioni a Pollone e a Occhieppo Inferiore

Prosegue l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel Biellese per la diffusione della “Cultura della Legalità”, un progetto educativo fondamentale per formare la consapevolezza dei cittadini di domani. In quest'ottica, il Maresciallo Antonio MANGO, Comandante in S.V. della Stazione Carabinieri di Occhieppo Superiore, ha guidato una serie di incontri mirati con le giovani generazioni del territorio.

Le attività hanno coinvolto le classi terze medie in due tappe distinte: il primo incontro si è svolto in data 29 aprile 2026 presso la scuola secondaria di primo grado di Occhieppo Inferiore e l'iniziativa è stata replicata il 5 maggio 2026 presso la scuola media di Pollone. Durante i colloqui, il Maresciallo MANGO ha affrontato con i ragazzi le principali problematiche che interessano la fascia giovanile, stimolando una riflessione profonda su: devianza e dipendenze: i pericoli legati all’abuso di sostanze alcoliche e all’uso di sostanze stupefacenti; convivenza civile: il contrasto agli atti di vandalismo, spiegando la legalità come base per una vita libera; educazione stradale: una particolare sensibilizzazione è stata dedicata alla guida sicura, per promuovere comportamenti responsabili sulla strada; mondo digitale e sociale: focus sull’uso consapevole dei social network e sulla prevenzione del bullismo, fornendo agli studenti gli strumenti pratici per contrastare i soprusi e non voltarsi dall'altra parte. Gli studenti delle classi terze di entrambi i plessi hanno dimostrato un vivo interesse e una partecipazione attiva, ponendo domande e approfondendo i compiti quotidiani che i militari svolgono sul territorio.

L’obiettivo di queste giornate è quello di accorciare le distanze tra le istituzioni e i giovani, trasmettendo il messaggio che la Caserma è un presidio di ascolto e un punto di riferimento sicuro per tutta la comunità.