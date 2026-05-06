Basket femminile, tornano i sabati in rosa

Puntuali anche quest'anno, tornano gli appuntamenti di pallacanestro riservati a tutte le ragazze e bambine del Biellese.

La società Basket Femminile Biellese, in collaborazione con Asd Paladini, Biella Next e Spazioforma, con il patrocinio del Comune di Biella e della Federazione Italiana Pallacanestro, ripropone, per tre sabati mattina del mese di maggio, gli allenamenti in rosa.

L'invito è esteso a tutte le giovani appassionate di pallacanestro della nostra provincia, sia che pratichino già questo sport, sia che vogliano conoscere il mondo della palla a spicchi.

Gli scorsi anni numerose piccole atlete si sono sfidate in divertenti giochi sul parquet dei Salesiani di Biella, avendo non solo l'opportunità di passare ore in allegria, ma di fare veri propri allenamenti e incontrare tante coetanee con la stessa passione.

"Siamo l'unica società che si occupa esclusivamente di basket femminile" dicono i dirigenti di casa BFB "e ci sentiamo in dovere di dare le massime opportunità del mondo del basket anche al gentil sesso, troppo spesso sottovalutato. Decine di ragazzine sono passate in società nei nostri ventitré anni di storia. Alcune sono arrivate fino alla massima serie, molte hanno potuto praticare questo sport fino alla nostra prima squadra, ora militante in Serie B, moltissime hanno condiviso percorsi di crescita non solo sportiva, ma che hanno permesso di creare legami e amicizie ancora vive dopo tanti anni. Riteniamo che il nostro compito non sia solo di allenare le ragazze, ma farle crescere prima di tutto come persone e come donne. Le nostre allenatrici e i nostri allenatori, tutti altamente qualificati, conoscono bene la realtà di oggi e pongono molta attenzione alle problematiche giovanili. Mettere a disposizione il nostro palazzetto, la casa biellese del basket femminile, ci colma di gioia e il sorriso sui volti delle piccole atlete è per noi il maggior riconoscimento. Invitiamo quindi tutte le giovani giocatrici biellesi, ma anche chi non avesse mai provato questo sport e vuole mettersi in gioco. Vi aspettiamo numerose."

Durante gli incontri, le giovani partecipanti avranno la possibilità di incontrare le giocatrici della prima squadra, che anche in questa stagione hanno tenuto alto il nome di Biella nel campionato di Serie B. Durante la prima mattinata, il Presidente di FIP Piemonte Giampaolo Mastromarco sarà presente per un saluto alle società e a tutte le ragazze.

Appuntamento quindi per i sabati mattina 9, 23 e 30 maggio, dalle 9.45, presso la palestra Salesiani di Via Galileo Galilei 12 di Biella. Al termine, rinfresco per tutti.