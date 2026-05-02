Basket serie C: il Teens ad Arona per l’ultima partita della regular season prima dei playoff

Oggi Sabato 2 maggio alle ore 21, il Teens scende ad Arona per disputare l’ultima partita della regular season prima dell’inizio dei playoff.

Già matematicamente qualificate le due formazioni: il Teens tra le migliori quattro della serie C, mentre i vichinghi di Arona in sesta posizione.

La partita di sabato sera sarà una partita che, in vista dei playoff potrà dare indicazioni allo staff arancioblù biellese soprattutto per il ritorno in campo di Luca Trombetta dopo la lungo degenza.

Per Lorenzo Cardani lo staff valuterà le sue migliorate condizioni in settimana, manca pochissimo anche per lui.

Rimanere pronti con le solite routine e mentalmente attivi è la linea guida che lo staff ha dato alla squadra biellese per mantenere alta la tensione e preparare al meglio i prossimi playoff.

Palla a due alle ore 21 ad Arona.