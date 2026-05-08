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Basket | 08 maggio 2026, 17:20

Biella Next per Mucrone Local, per Gara 2 tifa la pallacanestro supportando il territorio

Mercoledì 13 maggio al PalaPaietta il ricavato della partita va all’associazione per la rivalorizzazione della Conca di Oropa.

Biella Next per Mucrone Local, per Gara 2 tifa la pallacanestro supportando il territorio

Biella Next per Mucrone Local, per Gara 2 tifa la pallacanestro supportando il territorio

Dopo una stagione regolare chiusa al quinto posto, è ora di playoff per Biella Next, che inizia domenica con Gara 1, derby con Teens Basket.

E c’è già una sorpresa per Gara 2, mercoledì 13 maggio al PalaPaietta, alle 20.30, con biglietto di ingresso a 5 euro.

L’intero ricavato sarà devoluto a Mucrone Local, associazione biellese che opera attraverso progetti concreti per rivalorizzare la Conca di Oropa: “Ringrazio fin da ora tutti i tifosi che, per Gara 2, verranno a sostenere la nostra squadra e potranno così aiutarci a portare avanti i progetti per la Conca di Oropa. Un grazie speciale va a al CdA di Pallacanestro Biella e Biella Next, che hanno reso possibile questa iniziativa: una gara per la vittoria del nostro territorio” afferma Marco Bardelle, presidente di Mucrone Local. 

Luca Murta aggiunge: “Biella Next nasce dall’idea di valorizzare il territorio e le opportunità che qui possono nascere e crescere: con lo stesso spirito, vogliamo sostenere Mucrone Local nella sua sfida per rivitalizzare in particolare la Conca di Oropa, con progetti concreti per restituire a tutti, Biellesi e turisti, la bellezza delle nostre montagne”.

Mucrone Local opera dal 2012 ed è diventa una realtà sempre più solida e presente sul territorio. Si definisce associazione "del fare", a sottolineare la concretezza dell'impegno e degli obiettivi prefissi. Molte azioni sono già state portare a termine e molto resta da fare.

E' nata dall'impegno di diversi imprenditori, a partire dal board guidato da Marco Bardelle, con Dino MassoStefano SannaLuca Murta, Mattia Carlo Gerardi, Elena Schneider, Paola BozzoMara Cerruti BozzolaAlessandro BonandiniNicola Barchietto e Alberto Fila Robattino.

c. s. Biella Next g. c.

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