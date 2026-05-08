Biella Next per Mucrone Local, per Gara 2 tifa la pallacanestro supportando il territorio

Dopo una stagione regolare chiusa al quinto posto, è ora di playoff per Biella Next, che inizia domenica con Gara 1, derby con Teens Basket.

E c’è già una sorpresa per Gara 2, mercoledì 13 maggio al PalaPaietta, alle 20.30, con biglietto di ingresso a 5 euro.

L’intero ricavato sarà devoluto a Mucrone Local, associazione biellese che opera attraverso progetti concreti per rivalorizzare la Conca di Oropa: “Ringrazio fin da ora tutti i tifosi che, per Gara 2, verranno a sostenere la nostra squadra e potranno così aiutarci a portare avanti i progetti per la Conca di Oropa. Un grazie speciale va a al CdA di Pallacanestro Biella e Biella Next, che hanno reso possibile questa iniziativa: una gara per la vittoria del nostro territorio” afferma Marco Bardelle, presidente di Mucrone Local.

Luca Murta aggiunge: “Biella Next nasce dall’idea di valorizzare il territorio e le opportunità che qui possono nascere e crescere: con lo stesso spirito, vogliamo sostenere Mucrone Local nella sua sfida per rivitalizzare in particolare la Conca di Oropa, con progetti concreti per restituire a tutti, Biellesi e turisti, la bellezza delle nostre montagne”.

Mucrone Local opera dal 2012 ed è diventa una realtà sempre più solida e presente sul territorio. Si definisce associazione "del fare", a sottolineare la concretezza dell'impegno e degli obiettivi prefissi. Molte azioni sono già state portare a termine e molto resta da fare.

E' nata dall'impegno di diversi imprenditori, a partire dal board guidato da Marco Bardelle, con Dino Masso, Stefano Sanna, Luca Murta, Mattia Carlo Gerardi, Elena Schneider, Paola Bozzo, Mara Cerruti Bozzola, Alessandro Bonandini, Nicola Barchietto e Alberto Fila Robattino.