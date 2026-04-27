Teens Basket Biella, vittoria con Torino e 4° posto in classifica

Il Teens vince anche contro il Torino Teen Basket e prosegue il campionato con l’ennesima vittoria, salendo a 44 punti e confermando il quarto posto in classifica ad una giornata dal termine della regular season che lo porterà ai playoff ad incontrare nei quarti di finale l’altra Biella, Biella Next.

Partita tosta al Pajetta dove il Teens ha affrontato una formazione che gli ha dato filo da torcere.

Primo tempo in assoluto equilibrio (38-38) al termine della prima frazione. Nel terzo quarto i biellesi hanno premuto sull’acceleratore e con un parziale di 24-15 hanno tentato la fuga. Torino Teen non ci è stata e ha riagguantato i lanieri che però alla fine con Gagliano, Blair, miglior marcatore dei biellesi e De Bartolomeo hanno messo il tappo alla partita conclusasi 78-76 per Biella.

Da sottolineare il ritorno in panchina sia di Lorenzo Cardani che di Luca Trombetta, scalpitanti di rientrare in campo in vista dei prossimi playoff promozione. Tabellini: Blair 21, Gagliano 15, Tuninetto 12, De Bartolomeo 11, Zimonjic 9, Roncarolo 6, Leone 4, Manuello, Cardani ne, Trombetta ne, Zatta ne, Mora ne.