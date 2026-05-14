Running, domenica la 45ª edizione della Biella-Piedicavallo

Dopo il rinvio del 14 marzo per maltempo, domenica 17 maggio torna la Biella-Piedicavallo. Il GAC Pettinengo organizza la 45ª edizione della storica gara podistica in salita, valida anche come 14° Memorial Ismar Pasteris, insieme alla 9ª Campiglia-Piedicavallo.

La prova lunga tornerà a partire da piazza Vittorio Veneto, a Biella, con arrivo a Piedicavallo dopo 18,7 km e circa 1.030 metri D+. Confermato anche il tracciato corto dall’Asmara, frazione di Campiglia Cervo: 6 km e circa 300 metri D+. Le due partenze sono previste in contemporanea alle 10.

Alla vigilia risultavano circa sessanta iscritti, contro i 180 della scorsa edizione, anche per la concomitanza con altre competizioni in Piemonte. Sarà comunque possibile iscriversi sul posto.

Nell’ultima edizione vinsero Xavier Chevrier e Gloria Rita Giudici. I record da battere, sul percorso attuale della Biella-Piedicavallo, sono quelli di Francesco Carrera e Clementine Mukandanga.