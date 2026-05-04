Basket, ko per Biella con Arona: ora testa ai play off

Partita ininfluente per la classifica perché aritmeticamente le due squadre erano già qualificate ai playoff: il Teens quarto in classifica ed Arona sesta.

Sul campo si è vista una gara a tratti anche piacevole, ma soprattutto all’insegna del non farsi male in vista proprio dei play off che impegneranno le due formazioni a partire da sabato 9 maggio. Alla fine ha vinto Arona, e solo per le statistiche il risultato ha portato in dote 2 punti alla compagine biancoverde.

Da sottolineare il ritorno in campo nelle fila della squadra biellese, dopo circa un mese di stop causa infortunio, del lungo Luca Trombetta autore di 5 punti, 7 rimbalzi in 28 minuti d’impiego. Il tabellino biellese fa registrare i 22 punti di J Blair, 15 di C De Bartolomeo, 10 M Roncarolo, 5 A Tuninetto, 5 L Trombetta, 2 K Manuello, 2 S Zimonjic.

La compagine arancioblù di Biella riprenderà gli allenamenti di routine da martedì per prepararsi al meglio alla sfida play off promozione di domenica 10 maggio, alle 18, al Pala Pajetta, con opposta a Biella Next.