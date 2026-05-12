Celebrazioni al Santuario di Graglia, il vescovo Farinella celebra la Messa con i sacerdoti della Valle Elvo e Serra

Giornata di celebrazioni al Santuario di Graglia dove, nella giornata di ieri, 11 maggio, il vescovo di Biella Roberto Farinella ha presieduto la Santa Messa, concelebrata dai sacerdoti della Valle Elvo e Serra.

Tutti loro hanno ricordato il 400° Anniversario della salita al cielo di don Nicolao Velotti, ideatore nel 1615 del progetto del Sacro Monte. Inoltre, durante l’estate, saranno numerose le funzioni eucaristiche e gli appuntamenti in programma per ricordarne la figura e ringraziare la Madonna del Cammino percorso lungo i secoli.

Il prossimo evento in calendario sarà sabato 20 giugno, con la presenza del vescovo di Vercelli, Marco Arnolfo, e domenica 21 in occasione del VI Anniversario dell’Aggregazione al Santuario della Santa Casa di Loreto.