A Tavigliano Lughi, Sintini e Tacconi alla 13ª edizione de “La solidarietà… che unisce”

Sabato 16 maggio, alle ore 21, al Centro Polivalente di Taviglian si svolgerà la tredicesima edizione de “La solidarietà… che unisce”, l’evento benefico promosso dall’associazione Piccolo Fiore con il patrocinio del Comune di Tavigliano e della Valle dell’Acqua.

La serata nasce con l’obiettivo di sostenere i progetti socio-educativi di Domus Laetitiae, attraverso una raccolta fondi a offerta libera. Un appuntamento ormai consolidato nel territorio, capace di unire sport, musica e solidarietà nel segno della partecipazione e della condivisione.

A fare da filo conduttore dell’edizione 2026 sarà la frase di Desmond Tutu: “Fai del bene dove sei. Sono i piccoli gesti di bontà che rendono il mondo migliore”.

Tra i testimonial dell’evento sarà presente Denis Lunghi, campione di ciclismo e ideatore dell’Accademia dello Sport. La serata vedrà inoltre la partecipazione, tramite videomessaggio, di due grandi nomi dello sport italiano: Jack Sintini, protagonista della pallavolo nazionale, e Stefano Tacconi, storico portiere del calcio italiano.

Spazio anche alla musica con l’esibizione della pop-rock band Maykover, mentre la conduzione sarà affidata a Cristiano Gatti.

Un momento speciale sarà dedicato ai bambini dell’Istituto Comprensivo delle scuole elementari di Andorno Micca, Sagliano Micca e Tavigliano, coinvolti attivamente nella manifestazione.

L’ingresso sarà ad offerta libera e l’intero ricavato verrà devoluto all’associazione Piccolo Fiore per sostenere i progetti educativi e sociali di Domus Laetitiae.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo piccolofiore@domuslaetitiae.com oppure ai numeri 3473042544 e 015474120.