Fototrappole e nuove telecamere in arrivo, a Pollone più sicurezza per contrasto abbandono rifiuti e reati (foto generata con l'IA)

A Pollone si investe sulla sicurezza e sul controllo del territorio. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Tha ha deliberato una nuova cifra destinata all’acquisto di telecamere per incrementare il sistema di videosorveglianza del paese.

Grazie, infatti, alla collaborazione con COSRAB, il Comune ha ricevuto in comodato gratuito due fototrappole che andranno ad aggiungersi a quelle già in dotazione, con particolare attenzione al contrasto dell’abbandono dei rifiuti. L’operazione è già attiva e ha consentito di individuare un episodio di abbandono illecito, con conseguente sanzione nei confronti del responsabile.

Inoltre, nuove telecamere saranno posizionate nei pressi della scuola e della palestra, nell’area camper e in piazza San Rocco, punti strategici per il controllo e la tutela degli spazi pubblici. Infine, è in procinto di partire il progetto di riqualificazione di San Barnaba, all’interno del quale è già prevista l’installazione di un sistema di videosorveglianza dedicato all’area.

“Il controllo del territorio è fondamentale per mantenere sicurezza, decoro e tranquillità nel nostro paese – sottolinea il sindaco Paolo Tha - Rispetteremo tutte le normative previste in materia di videosorveglianza ma vogliamo incrementare sia il controllo delle targhe sia la qualità degli impianti, attraverso un rinnovo delle telecamere con sistemi più moderni e performanti”. Una risposta concreta ai recenti fatti di cronaca locale, tra tentativi di truffe agli anziani e furti in abitazione.