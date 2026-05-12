"Riforme nel welfare" se ne parla a Città Studi

"Riforme nel Welfare: Innovare e ripensare le pratiche del Servizio sociale" In memoria di Annalisa Sala - IV Edizione, è il titolo del convegno in calendario LUNEDÌ 25 MAGGIO 2026 h. 09:30-16:30 apresso l' Auditorium Città Studi – Biella



L'Evento è stato organizzato in presenza, al mattino sarà possibile partecipare dalle 10.00-13.00 in modalità online. Tra i relatori ci saranno Giulia Lopez dell'Università Cattolica del Sacro Cuore Milano, Gianni Zillante del Consorzio Servizi Sociali dell’Ovadese ed Edoardo Colonna di Paliano del Politecnico di Milano.



Iscrizione entro il 18.05.26 tramite il seguente LINK

L’evento è in fase di accreditamento per l’attribuzione di crediti per la formazione continua AS



Segreteria organizzativa: Dott.ssa Francesca Irene Ferro - orientamento.serviziosociale@unito.it



Iniziativa organizzata nell’ambito del Protocollo d’intesa sull’innovazione sociale fra il Dipartimento di Culture, Politica e Società e 10 Enti Gestori dei Servizi Sociali del Piemonte

