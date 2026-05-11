25 Anni del Liceo Artistico Sella, vincono “The Bielleser -copertina d’artista” Sofia Cialini e Andrej Radu

Sono due e non uno solo i vincitori del concorso “The Bielleser -copertina d’artista” indetto per celebrare i 25 anni del Liceo Artistico “G. e Q. Sella “ di Biella. Sabato pomeriggio 9 maggio, presso la libreria Giovannacci, si è tenuta infatti la premiazione del progetto nato dalla collaborazione dell’istituto con Enzo Mario Napolitano, per realizzare appunto un bozzetto per la copertina di maggio del progetto editoriale d’arte “The Bielleser” di cui è stata ricordata brevemente l’evoluzione dal primo numero disegnato da Andrea Della Fontana alla 34^ attuale cover.

Dopo il saluto della padrona di casa Wilma Giovannacci, del vicepreside dell’istituto Gabriele Cirillo e della direttrice del carcere circondariale Anna Maria Dello Prete, la prof.ssa Francesca Nicoli che presentava la serata ha dato la parola alle docenti Nadia Landrino, referente del dipartimento artistico che ha ripercorso brevemente i 25 anni della scuola e Nadia Azzoni che ha seguito il progetto con Cristina Rigazio e Donato Nuzzi.

78 i disegni partecipanti esaminati dalla giuria composta dal dirigente scolastico del Liceo Gianluca Spagnolo, dall’ex docente d’istituto Leonardo Pierro, dalla prof. Antonella Coppa, dagli artisti Daniele Statella e Andrea Della Fontana e da Enzo Napolitano.

Menzioni speciali sono state date a Arissa Tony 2H, Alice Mosca e Matile Bucci di 3 P e Irene Peretti di 4F.

Sono stati premiati ex aequo: Sofia Cialini di 2 F per il suo originale e divertente “Orso-bielleser” con collana realizzata con mestoli del Burnel, orecchini con torcetti, corona con i monti biellesi e con in bocca un canestrello e Andrej Radu, allievo della sezione del Liceo Artistico della casa circondariale per il suo “La cura” con due mani che si prendono appunto cura del paesaggio biellese stilizzato con forme geometriche colorate intrecciate a fili che raccontano la vocazione tessile e creativa del territorio e del liceo stesso. Entrambi gli studenti hanno espresso la loro commozione e coinvolto in modo diverso i numerosi presenti. Si sono poi spostati al fondo della sala per firmare cento copie a testa della stampa della copertina che è posta in vendita ed è stata subito esposta nella vetrina dedicata a “The Bielleser” della libreria di via Italia. Copie del numero di maggio del “theBielleser” verranno anche date in omaggio ad enti e associazioni che parteciperanno al prossimo appuntamento del Liceo Artistico che il 4 giugno alle 18 nella sede d’istituto nel museo Roccavilla ringrazierà quanti hanno collaborato in sinergia con la scuola in questi anni. L’appuntamento celebrativo per tutti gli studenti sarà invece infine il 6 giugno dalle 18 a Vila Mossa ad Occhieppo Superiore con sfilata creativa, mostra dei lavori storici e performance musicale del gruppo d’istituto.