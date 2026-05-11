“Il diario di Adamo ed Eva”, a Gaglianico il primo incontro della storia

Una serata tra teatro, musica e racconto per riscoprire con ironia e sensibilità una delle storie più note di sempre. Venerdì 15 maggio, alle 21, all’Auditorium di Gaglianico, andrà in scena “Il diario di Adamo ed Eva”, spettacolo che intreccia parola scenica e accompagnamento musicale.

Al centro della rappresentazione c’è il primo incontro tra Adamo ed Eva, riletto attraverso un linguaggio capace di unire leggerezza, riflessione e suggestione poetica. Una narrazione che guarda alle origini dell’umanità con tono ironico ed emozionante, trasformando il giardino dell’Eden in uno spazio teatrale dove prendono forma stupore, caduta, amore e consapevolezza.

Sul palco Luigi Mosca e Cinzia Rossetti, accompagnati al pianoforte da Pier Luigi Rossi. La regia è firmata da Gigi Mosca. Lo spettacolo, presentato con il sottotitolo “Segreti dal Paradiso terrestre”, propone un percorso originale tra commedia esistenziale e concerto narrativo. Le parole danno voce al dialogo tra il primo uomo e la prima donna, mentre il pianoforte accompagna e amplifica le sfumature emotive della storia, restituendo al pubblico una rilettura raffinata, divertente e sorprendente. Un appuntamento pensato per sorridere, riflettere e lasciarsi coinvolgere da una nuova interpretazione del primo incontro della storia, tra ironia, musica e teatro.