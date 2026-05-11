Biella, al Gae Aulenti apre il corso serale

In un contesto in cui la formazione continua assume un ruolo sempre più centrale e il mondo del lavoro richiede competenze concrete e aggiornate, il corso serale a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, proposto dall’IIS Gae Aulenti di Biella, si conferma una realtà educativa di valore per il territorio.

Pensato per adulti, lavoratori e giovani che desiderano rimettersi in gioco, il percorso rappresenta molto più di un’alternativa alla scuola tradizionale: è un’occasione concreta di crescita personale e professionale. In un settore dinamico come quello enogastronomico, dove la richiesta di figure qualificate resta elevata, conseguire un diploma può fare la differenza.

Abbiamo intervistato la dirigente scolastica, dott.ssa Marialuisa Martinelli, per conoscere più da vicino le caratteristiche e i punti di forza del corso.

Preside Martinelli, a chi è rivolto il corso serale?

«Il corso serale è pensato per adulti, lavoratori o giovani che, per vari motivi, non hanno completato il percorso scolastico tradizionale. È una grande opportunità per rimettersi in gioco e ottenere un diploma nel settore enogastronomico, oggi molto richiesto».

Quali sono i principali punti di forza?

«Sicuramente la flessibilità. Le lezioni si svolgono in orario serale, così da permettere la frequenza anche a chi lavora. Inoltre, valorizziamo molto le esperienze pregresse degli studenti: chi ha già lavorato nel settore può vedere riconosciute le proprie competenze, così come chi ha interrotto il proprio percorso di studi».

Che tipo di preparazione offre il vostro istituto?

«Offriamo una formazione completa: dalla cucina alla sala, fino all’accoglienza turistica. Gli studenti lavorano nei nostri laboratori professionali, imparando concretamente un mestiere. Non è solo teoria, ma tanta pratica. Inoltre, il corso prevede lo studio di due lingue straniere, inglese e francese, che offrono un’apertura internazionale».

Quali opportunità si aprono dopo il diploma?

«Le opportunità sono molte. Il settore della ristorazione è in continua crescita e cerca personale qualificato. I nostri studenti possono inserirsi nel mondo del lavoro non solo in ristoranti, hotel e strutture turistiche, ma anche nella grande distribuzione, nelle gastronomie, oppure valutando di avviare un’attività in proprio. Ottenere un diploma consente inoltre di proseguire gli studi oppure di partecipare a concorsi nel settore pubblico. Chi possiede un diploma ha una probabilità significativamente più alta di trovare un’occupazione rispetto a chi ne è privo».

C’è un aspetto umano che rende speciale il corso serale?

«Assolutamente sì. Nelle classi serali si crea un clima particolare: gli studenti sono molto motivati, spesso con storie diverse e grande determinazione. Questo rende l’ambiente di apprendimento più maturo e collaborativo».

Perché scegliere proprio il corso serale di Biella?

«Perché è una scuola che crede nelle seconde opportunità. Offriamo qualità, competenze e un ambiente accogliente. Qui ogni studente può costruire o ricostruire il proprio futuro».

Il corso serale dell’IIS Gae Aulenti di Biella si conferma dunque una risorsa preziosa per il territorio: un ponte tra formazione e lavoro, capace di offrire nuove possibilità a chi desidera rimettersi in gioco e investire sul proprio futuro.