A Cittadellarte un evento dedicato alla mobilità sostenibile nel Biellese

Il primo lunedì di maggio a Cittadellarte si terrà La mobilità sostenibile nel Biellese, evento inserito nel contesto di Biella Città Arcipelago, che porterà un parterre di relatori d'eccezione a soffermarsi sul tema del mobility management e del turismo lento, offrendo strumenti per il miglioramento delle pratiche di mobilità quotidiana in un territorio in trasformazione. L'iniziativa, promossa da Biella Città Arcipelago in collaborazione con la Regione Piemonte, fa parte del public program del progetto e si pone in continuità col seminario Turismo culturale: un'opportunità per Biella tenutosi il 23 aprile, sempre in Fondazione Pistoletto. L'incontro del 4 maggio, in programma dalle 16:30 alle 18:30, riunirà esperti, amministratori e rappresentanti del territorio.

Un territorio in trasformazione che si rimette in movimento



Il Biellese è un territorio ricco di paesaggi di pregio, di patrimonio culturale e di vocazione manifatturiera, oggi impegnato in un processo di rigenerazione che passa anche dalla qualità degli spostamenti quotidiani. Il seminario del 4 maggio si inserisce in questo percorso, esplorando due strumenti complementari: il mobility management - ovvero la promozione della mobilità sostenibile attraverso il cambiamento dei comportamenti e la gestione della domanda di trasporto - e gli itinerari di turismo lento, che valorizzano la bicicletta e il cammino non solo come esperienze turistiche, ma come modalità concrete di spostamento per chi vive e lavora nel territorio.

L'idea di fondo è quella che anima il lavoro dell'isola mobilità e accessibilità di Biella Città Arcipelago: muoversi in modo leggero aiuta a ricucire il territorio, realizzando un tessuto urbano inclusivo attraversato da percorsi che connettono scuole, parchi, spazi della cultura, del lavoro e del tempo libero. Ogni nodo diventa così un porto accogliente, dove si incontrano velocità e lentezza, e dove è possibile trovare modi nuovi e più efficienti per usare meglio il tempo e le risorse.



Il programma



Ad aprire i lavori sarà Paolo Naldini, Direttore della Fondazione Pistoletto Cittadellarte, seguito dall'intervento istituzionale di Marco Gabusi, Assessore della Regione Piemonte con deleghe ai Trasporti e alle Infrastrutture, alle Opere pubbliche e alla Protezione civile.

Il cuore del seminario sarà animato da due interventi di approfondimento: Massimo Isaia, Mobility manager della Regione Piemonte, illustrerà il ruolo delle politiche pubbliche come leva fondamentale per orientare e facilitare il cambiamento delle abitudini di mobilità, attraverso nuovi strumenti e servizi capaci di migliorare la qualità della vita e l'attrattività dei territori; Andrea Rolando, professore presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano e co-coordinatore dell'isola mobilità e accessibilità di Biella Città Arcipelago, presenterà invece le opportunità che il Biellese offre come destinazione di cicloturismo e come laboratorio per la mobilità ciclabile quotidiana. Al centro della sua riflessione vi saranno quattro itinerari di carattere turistico — il Grande Anello del Biellese, il Grand Tour UNESCO del Piemonte, gli itinerari di Woolscape e il parco fluviale lungo il torrente Cervo — che possono costituire la base per ripensare in modo più ampio la mobilità attiva sul territorio. Le conclusioni saranno affidate ad Andrea Quaregna, Segretario generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.



Per informazioni e accrediti stampa: arcipelago@cittadellarte.it