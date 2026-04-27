Ciclismo strada Elite-Under 23, al biellese Geremia Badone il 74° Coppa Ardigó FOTO

È stata una trasferta che resterà negli annali del ciclismo di categoria quella del mongrandese Geremia Badone che lo scorso sabato 25 aprile, ha messo tutti d'accordo sul circuito di Pessina Cremonese (CR), aggiudicandosi in una volata ristretta il 74°Coppa Ardigó, conquistando di fatto anche la sua prima vittoria fra gli Elite-Under 23.

Il forte passista scalatore in forza al Overall Tre Colli Ciclyng Team di Novi Ligure al suo primo anno nella categoria cadetta, pur non essendo un velocista, ha saputo sbaragliare la concorrenza dando prova di grande determinazione e talento, sfruttando al massimo le sue capacità di passista affermandosi su un circuito completamente pianeggiante dove erano attesi i più forti specialisti di giornata.

Un ottantina gli atleti che hanno animato la corsa organizzata dal Club Ciclistico Cremonese 1891 Gruppo Arvedi.

Gara tiratissima e adrenalinica sin dalle prime battute iniziali con media oraria conclusiva che ha sfiorato i quarantotto chilometro ora.

Percorso a circuito interamente pianeggiante di complessivi 134,4 Km suddiviso in quattordici giri da 9,6 Km.

Come di consueto sono stati numerosi i tentantativi di fuga, ma sempre annullati dalle varie squadre.

Solo nelle ultime tornate quando mancavano circa quaranta chilometri al traguardo, ha visto un drappello formato da sette corridori prendere un sufficiente margine sul resto degli inseguitori.

Volata ristretta per i sette battistrada che negli ultimi ottanta metri conclusivi, ha visto la progressione inarrestabile da parte del biellese Geremia Badone che pur non essendosi mai risparmiato, ha messo tutti d'accordo rendendosi protagonista dello spunto decisivo.

Podio 74°Coppa Ardigó:

1°Badone Geremia (Overall Tre Colli Cycling Team)

km 134,400 in 2h49’20” media 47,622

2°Morlino Luca (Solme Olmo Arvedi) s.t.

3°Gualazzini Pietro (Beltrami Tsa La Risorsa Umana)