Volontari della Squadra AIB Biella Orso alla Pietro Micca FOTO

Questa mattina alcuni volontari della Squadra AIB Biella Orso hanno incontrato i bambini della scuola elementare Pietro Micca di Biella per un momento di formazione dedicato alla natura e alla prevenzione degli incendi boschivi
Un’occasione speciale per raccontare ai più piccoli cosa significa essere volontari AIB: persone che dedicano tempo, energie e passione per proteggere il territorio, il bosco e la comunità.
Un impegno silenzioso ma fondamentale, che parte anche dall’educazione delle nuove generazioni
Grazie alle insegnanti per l’accoglienza e ai bambini per l’entusiasmo.
La cultura della prevenzione nasce proprio da qui: dal dialogo, dalla curiosità e dall’esempio