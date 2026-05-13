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Biella | 13 maggio 2026, 17:48

Volontari della Squadra AIB Biella Orso alla Pietro Micca FOTO

Volontari della Squadra AIB Biella Orso alla Pietro Micca

Volontari della Squadra AIB Biella Orso alla Pietro Micca

Questa mattina alcuni volontari della Squadra AIB Biella Orso hanno incontrato i bambini della scuola elementare Pietro Micca di Biella per un momento di formazione dedicato alla natura e alla prevenzione degli incendi boschivi 

Un’occasione speciale per raccontare ai più piccoli cosa significa essere volontari AIB: persone che dedicano tempo, energie e passione per proteggere il territorio, il bosco e la comunità.

Un impegno silenzioso ma fondamentale, che parte anche dall’educazione delle nuove generazioni 

Grazie alle insegnanti per l’accoglienza e ai bambini per l’entusiasmo.

La cultura della prevenzione nasce proprio da qui: dal dialogo, dalla curiosità e dall’esempio 

Volontari della Squadra AIB Biella Orso alla Pietro Micca

Volontari della Squadra AIB Biella Orso alla Pietro Micca

Volontari della Squadra AIB Biella Orso alla Pietro Micca

Volontari della Squadra AIB Biella Orso alla Pietro Micca

Volontari della Squadra AIB Biella Orso alla Pietro Micca

Volontari della Squadra AIB Biella Orso alla Pietro Micca

Volontari della Squadra AIB Biella Orso alla Pietro Micca

Volontari della Squadra AIB Biella Orso alla Pietro Micca

c.s., s.zo.

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