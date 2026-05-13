TT Biella protagonista a Moncalieri: Rizzo campione regionale, Riva vicecampione

Fine settimana intenso per il TT Biella, impegnato con una decina di atleti tra i Campionati regionali di Moncalieri e il torneo Over di Cormano.

Ai Campionati regionali piemontesi, riservati alle categorie 3ª, 4ª, 5ª e 6ª maschili e femminili, sei portacolori biellesi hanno preso parte alle gare di quinta e sesta categoria, disputate sabato. Il risultato più importante è arrivato nella prova di sesta categoria, dominata dai giovanissimi Alessandro Rizzo e Giacomo Riva, capaci di raggiungere entrambi la finale.

Rizzo ha conquistato il titolo di campione regionale superando proprio Riva, amico e compagno di classe, che ha chiuso al secondo posto laureandosi vicecampione regionale. Per Rizzo il percorso è stato netto: dopo il successo nel girone contro Stirban, ha superato nel tabellone a eliminazione diretta Arecco, Molinari, Chiello, Hu, Grieco e, nell’ultimo atto, lo stesso Riva. Ottimo anche il cammino di quest’ultimo, vittorioso nel girone su Lo Cicero e Prato, poi su Vellere, Lupo, Martella, Rondi e Ruta prima della finale tutta biellese.

Molto buona anche la prova dell’esperto Maurizio Rondi, fermato ai quarti proprio da Riva. Rondi aveva superato nel girone Tabacco e Mondon, proseguendo poi con le vittorie su Leone, Manino e Ragusa.

Nella gara di quinta categoria, Gilberto Rollino si è fermato nel girone dopo le sconfitte contro Musso e Cardelli. Michele Motta ha invece superato la prima fase grazie alla vittoria su Formisano, cedendo poi a Camperi. Nel tabellone a eliminazione diretta ha battuto Villa, prima di arrendersi nei sedicesimi alla testa di serie numero 5 Calissano. Buon percorso anche per Stefano Torrero, che ha superato brillantemente il girone con i successi su Maione e Provenzano. Dopo le vittorie contro Mensa e Bergantin, si è fermato agli ottavi contro il verzuolese Casonato, poi vincitore della gara.

Il TT Biella è stato impegnato anche al torneo Over di Cormano, comune della prima cintura urbana a nord di Milano. In campo Giacomo Cenedese, Giacomo Forno, David Dabbicco e Matteo Passaro, seguiti dal coach Sergei Mokropolov. Due le prove disputate dagli atleti biellesi: Over 2, riservata agli atleti di 3ª categoria, e Over 3, per quelli di 4ª categoria.

Nell’Over 2 sono scesi in campo tutti e quattro. Matteo Passaro è stato l’unico a superare il raggruppamento, qualificandosi come secondo dopo le vittorie su Scarano e Castagno e la sconfitta contro Pagano. Nel tabellone è stato poi fermato da Marra, atleta del Silver Lining. David Dabbicco ha vinto in rimonta contro Dalmaschio, ma ha ceduto a Giuliani e D’Alessio. Giacomo Cenedese, dopo la sconfitta con Mascagni, ha superato Brugna, prima di essere battuto da Nino, atleta del Milano Academy. Disco rosso anche per Giacomo Forno, che ha ottenuto una vittoria combattuta su Maineri, prima delle battute d’arresto contro Monti e Cantella.

Nell’Over 3 hanno giocato soltanto Cenedese e Forno. Il primo è uscito dopo due incontri molto combattuti contro Baragetti e Giannotti. Forno ha invece superato il primo step battendo Di Bartolomeo e Caiazza, poi ha ottenuto un’altra vittoria contro Ponzi, prima di arrendersi a Sala al termine di un match equilibrato.